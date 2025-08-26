Seyir halindeki motosiklet böyle yandı

Samsun’da seyir halindeki motosiklet yanarken, olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Alev alev yanan motosikletin sürücüsü kaçarak kurtulurken, vatandaşlar yangına müdahale ederek söndürdürdü.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat K. adlı motosikletli kurye seyir halindeylenken motosikletinde yangın çıktı. Vatandaşlar yangını fark edince motosiklet sürücüsünü ikaz ettiler. Motosikletini durduran kurye aşağı inip motosikleti bırakıp panik içinde kaçtı. Motosiklet alev alev yanarken, vatandaşlar yangın söndürme tüpü ile müdahale edip motosikleti söndürdü. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İtfaiye ekipleri ise motosiklete soğutma çalışması yaptı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

