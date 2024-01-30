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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 30.01.2024 23:11
  • Giriş: 30.01.2024 23:11
  • Güncelleme: 30.01.2024 23:11
Kaynak: İHA
Seyir halindeki otomobil alev aldı


Yangın, Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesinde 2334/3. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motorundan alevler yükseldi. Durumu fark eden sürücü korku ile araçtan inerek yangını söndürmeye çalıştı. Başarılı olamayan sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması ile yangın söndürüldü.
Yangın sebebiyle otomobil hasar alırken, şans eseri yaralanan olmadı.

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