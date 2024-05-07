Seyir halindeki otomobil alev aldı

Adıyaman’da, seyir halinde olan bir otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağında Yusuf Ç. idaresindeki 27 EJ 190 plakalı otomobil alev aldı. Otomobilin motor kısmında çıkan yangını fark eden vatandaşlar sürücüyle birlikte alevlere müdahale etti. Vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle yaptıkları müdahaleleri sonucunda yangın söndürüldü. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.