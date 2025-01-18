Seyir halindeki otomobil alev aldı



Olay, Öztürkler Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bolu’dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Ali Yıldırım idaresindeki 81 AH 393 plakalı otomobil kavşağa gelince araçtan alevler yükselmeye başladı. Sürücü apar topar araçtan çıkartılırken, diğer araç sürücüleri alevlere yangın tüpleri ile müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de sürücülerin söndürdüğü alevlerde soğutma çalışması yaptı. Yangın sebebi ile yol kısmen trafiğe kapanırken aracın kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Araçta maddi hasar meydana geldi.