Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.





İlçeye bağlı Yukarı Beşkız köy yolunda Recep K. yönetimindeki 06 AT 4970 plakalı otomobil, seyir halinde iken bir anda alev aldı. Kendi imkanları ile yangını söndüremeyen sürücü durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.