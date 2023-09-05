Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Ajans Haberleri
  • 05.09.2023 09:22
  • Giriş: 05.09.2023 09:22
  • Güncelleme: 05.09.2023 09:23
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa’da seyir halinde olan araç motor kısmından arıza yapınca alevlere teslim oldu.

Olay merkez Nilüfer ilçesine bağlı Karaman mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil motor kısmından arıza yapınca alev aldı. Hızla büyüyen alevler aracın kaput kısmını kapladı.

Sürücü ise durum üzerine hemen aracı yol kenarına çekip, diğer sürücülerden yangın tüpüyle müdahalede bulundu.

Çabası sonuç veren sürücünün yanan aracıyla ilgili polis çalışma başlattı. 

BirGün'e Abone Ol