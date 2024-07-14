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Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

Ajans Haberleri
  • 14.07.2024 23:27
  • Giriş: 14.07.2024 23:27
  • Güncelleme: 14.07.2024 23:27
Kaynak: İHA
Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

Adıyaman’da seyir halindeki bir otomobil çıkan yangında küle döndü.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Samsat istikametine gitmekte olan E.D. idaresindeki otomobil, Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi yakınlarında alev alarak yandı. Bir anda alev topuna dönen otomobil için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilden geriye hurda yığını kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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