Seyir halindeki otomobil kamyonete çarptı: 1 yaralı

Çorum’da seyir halindeki otomobilin, kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum - Ankara Yolu Yaydiğin Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail I. idaresindeki otomobil, Berkan A. idaresindeki kamyonete arkadan çarptı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeride düşen yol araçların yol üzerinden çekilmesiyle trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.