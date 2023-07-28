Seyir halindeki otomobil yandı

Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, Serik Antalya D-400 Karayolu’nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken alev almaya başlayan otomobilin sürücüsü aracını park ederek can havliyle kendini dışarı attı.

Bu esnada durumu fark eden yoldan geçen araç sürücüleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede ekiplerin müdahalesi ile söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.