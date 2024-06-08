Seyir halindeki otomobil yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre, Eshab-ı Kehf dağı arkası, Dedeler-Ulaş bağlantı yolunda E.I.’nın sahibi olduğu ve sürücülüğünü yaptığı plakası öğrenilemeyen binek otomobil, sürüş anında henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu. Olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi alevleri söndürdü. Araç hurda yığınına dönerken şans eseri yaralanan olmadı.