Seyir halindeki otomobil yandı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre Erzincan’dan Erzurum istikametine seyir halinde olan Bülent K. idaresindeki 25 AAT 442 plakalı Citroen marka otomobilden, Kükürtlü köyü mevkiine geldiği esnada bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Otomobili hemen yok kenarına park eden sürücü araçtan indi. Aynı mevkide karşı şeritteki yanan tırı söndürme ve soğutma çalışması yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale itfaiye ekipleri direkt otomobile müdahale etmeye başladı. Motor kısmında başlayan yangın itfaiye ekiplerinin gayreti ve özverili çalışmaları sayesinde kısa sürede söndürüldü.

Otomobilde 4 yolcu bulunduğu öğrenilirken itfaiye ekiplerinin olay yerine yakın olması olası bir faciayı önledi.



