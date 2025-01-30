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Seyir halindeki servis minibüsü yandı

Ajans Haberleri
  • 30.01.2025 14:47
  • Giriş: 30.01.2025 14:47
  • Güncelleme: 30.01.2025 14:47
Kaynak: DHA
Seyir halindeki servis minibüsü yandı

Yavuz YILMAZ/KESTEL (Bursa), (DHA)-BURSA’nın Kestel ilçesinde seyir halinde olan servis minibüsü yandı.

İnegöl-Bursa yolu Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkisinde, saat 12.00 sıralarında, İbrahim K. (27) yönetimindeki 16 BIA 290 plakalı minibüsün motor kısmından duman çıkmaya başladı. İnegöl'den Bursa'ya ilerleyen sürücü, aracı yol kenarına çekti. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. (DHA)

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