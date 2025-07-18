Seyir halindeki tır alev alev yandı

Artvin-Borçka karayolunda seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mikail Tatar yönetimindeki tır, Artvin-Borçka karayolunun 14. kilometresinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücünün durumu fark ederek aracı yol kenarına çekmesiyle birlikte olay yerine Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın söndürülürken tırda büyük çapta maddi hasar oluştu.