Seyir halindeki TIR alevlere teslim oldu

Bursa’da seyir halindeki TIR alev alev yandı. Kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekipleri söndürürken, araç kullanılamaz hâle geldi.

Olay, İzmir Yolu Caddesi Karacabey istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki TIR bir anda alev aldı.

Durumu fark eden sürücü aracı hemen emniyet şeridine çekip, yangına müdahale etti. Fakat alevler de hızla büyüyerek TIR'ın etrafını sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürürken, TIR kullanılamaz hâle geldi.

Can kaybının yaşanamadığı olayda konuyla ilgili polis çalışma başlattı.