Seyir halindeki tır aniden alev aldı

Erzurum-Artvin Karayolu’nda seyir halinde olan Özbekistan plakalı tır, sürücüsünün dikkati sayesinde yanmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Erzurum-Artvin Karayolu Tortum ilçesi Derekapı mevkiinde Özbekistan plakalı tır, seyir halindeyken aniden dumanlar çıkmaya başladı.

Özbekistan uyruklu tır sürücüsü araçtan hemen inip yangına müdahale ederek büyük bir felaketin yaşanmasına engel oldu.

Tırın balatalarının ısınması sonucu lastik alev alırken, seyir halindeyken dumanı fark eden sürücü yanan lastiği söndürdü. Sürücü yaklaşık bir saat lastiğin soğumasını bekledikten sonra lastiğini değiştirerek yoluna devam etti.