Seyir halindeki tırın dorsesi alevlere teslim oldu

Mardin’de seyir halindeyken alev alarak yanan tırın dorsesi, paniğe neden oldu.

Yangın, 15.30 sıralarında Nusaybin İpekyolu Eskiyol Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırın dorsesi, seyir halindeyken alev alarak yandı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış sebebi itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmalar sonrası belirlenecek.