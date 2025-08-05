Seyir halindeki tur otobüsü yandı, 43 Polonyalı turist tahliye edildi

Antalya Havalimanı’ndan aldığı Polonyalı turistleri, Alanya’daki otellerine götürmek için yola çıkan tur otobüsü seyir halindeyken yandı. Korku içinde kaldıkları gözlenen turistler burunları bile kanamadan tahliye edilirken, olay yerine çağrılan otobüslerle konaklayacakları otellere götürüldüler.

Manavgat ilçesi Yavrudoğan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, içerisinde 43 Polonyalı turist bulunan tur otobüsünün motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre; Antalya Havalimanı’ndan aldığı 43 Polonyalı turisti, Alanya’daki konaklayacakları otellerine götürmek üzere yola çıkan Yunus Bişirik’in kullandığı 07 GFU 03 plakalı Arhan Turizm’e ait tur otobüsü, Yavrudoğan Mahallesi sınırlarına geldiğinde motor bölümünden yanmaya başladı. Otobüsten duman çıktığını gören otobüs şoförü aracı yol kenarına çekerek bir taraftan yangın tüpüyle yangına müdahale ederken diğer taraftan otobüste bulunan çoğunluğu çocuk olmak üzere 43 Polonyalı turisti otobüsten tahliye etti.



Bir çatırtı duydum, dumanlar yükseliyordu"

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi’ne bağlı Gündoğdu yerleşkesinde bulunan itfaiye ekibinin kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etmesi sonucunda, yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında büyük korku yaşadıkları gözlenen Polonyalı turistler, olay yerine çağrılan otobüslerle konaklayacakları otellere götürüldü. Güvenlik güçlerine olayla ilgili bilgi veren otobüs şoförü Yunus Bişirik "Gündoğdu’yu geçip Yavrudoğan’a yaklaştığımız sırada bir çıtırtı duydum ve otobüsü sağa çekip durdum. Aşağıya indiğimde dumanlar yükselmeye başladı. Hemen yangın tüpüyle müdahalede bulunurken turistlere otobüsten inmelerini söyledim. İtfaiye gelip yangını söndürdü. Çok şükür kimsenin burnu bile kanamadı" dedi.