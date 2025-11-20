Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otobüste çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Alev alev yanan otobüs, kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 11.30 sıralarında D-100 kara yolunun İzmit ilçesi geçişi Kuruçeşme mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden H.Ö.'nün kullandığı 42 BDB 874 plakalı, içinde yolcu bulunmayan otobüsten duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden H.Ö., aracı yol kenarında durdurup, itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede büyürken, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

