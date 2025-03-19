Seyir halindeyken alev alan belediye otobüsü yandı
Kaynak: DHA
ADANA, (DHA)- ADANA'da seyir halindeyken alev alan belediye otobüsü, kullanılamaz hale geldi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeki belediye otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede otobüsü sararken, aracı yol emniyet şeridine park edip inen şoförün ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle içinde yolcu bulunmayan otobüsteki yangın söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)
FOTOĞRAFLI