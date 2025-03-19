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Seyir halindeyken alev alan belediye otobüsü yandı

Ajans Haberleri
  • 19.03.2025 11:45
  • Giriş: 19.03.2025 11:45
  • Güncelleme: 19.03.2025 11:45
Kaynak: DHA
Seyir halindeyken alev alan belediye otobüsü yandı

ADANA, (DHA)- ADANA'da seyir halindeyken alev alan belediye otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeki belediye otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede otobüsü sararken, aracı yol emniyet şeridine park edip inen şoförün ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle içinde yolcu bulunmayan otobüsteki yangın söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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