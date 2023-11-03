Seyir halindeyken alev alan cip, kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır'da seyir halindeyken alev alan cip, kullanılamaz hale geldi.

Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı’nda bugün öğle saatlerinde sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen cip, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, cipi yol kenarına çekip, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler tüm aracı sardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Yangında cip, kullanılamaz hale geldi.