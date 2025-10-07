Seyir halindeyken alev alan TIR yandı

Kazım BULUT/BURSA, (DHA)- BURSA’da seyir halindeki TIR’da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, cep telefonuyla görüntülendi.

Bursa’dan Gemlik yönüne seyir halinde olan 16 ATZ 509 plakalı TIR, saat 13.30 sıralarında Dürdane rampasındayken, motor kısmında alevler yükseldi. TIR’ı yol kenarına çekip, araçtan inen şoför, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmek istedi. Ancak yapamadı. Alevler TIR’ın ön kısmını sararken, o anlar yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi. (DHA)

