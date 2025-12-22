Giriş / Abone Ol
Seyir halindeyken alev alan TIR yandı

Ajans Haberleri
  • 22.12.2025 12:46
  • Giriş: 22.12.2025 12:46
  • Güncelleme: 22.12.2025 12:47
Kaynak: DHA
Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’da seyir halindeyken alev alan TIR, yangından kullanılamaz hale geldi.

Üzümlü ilçesindeki Mertekli Köprüsü yakınlarında, gece saatlerinde seyir halindeki TIR’da henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför, TIR’ı yolun sağına park etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kara yolunda güvenlik önlemi alındıktan sonra itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında TIR kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

