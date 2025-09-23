Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
Aydın'da seyir halindeyken motor bölümünden alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Şoförün tahliye ettiği 28 yolcu, başka bir araçla yollarına devam etti. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Aydın'ın Köşk ilçesinde seyir halindeyken alev alan otobüs, yangında kullanılamaz hale geldi. Tahliye edilen 28 yolcu ise başka bir araçla gidecekleri yere gönderildi.
Aydın’dan Denizli yönüne giden yolcu otobüsünde, sabah saatlerinde Köşk ilçesi yakınlarına geldiğinde yangın çıktı.
Otobüsün motor bölümünden yükselen alevler, kısa sürede yayıldı.
Şoförün durdurduğu otobüsteki 28 yolcu tahliye edilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına kısa sürede müdahale etti.
Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.
Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.