Seyir halindeyken arıza yapan araç alev topuna döndü

Bursa’da seyir halindeyken motor kısmından arıza yapan araç bir anda alev aldı. Sürücünün sağa çekip söndürmeye çalıştığı araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde otomobiliyle seyir halinde bir sürücü aracın motorundan gelen duman nedeniyle sağ şeride yanaştı. Sürücünün kaputu açmasıyla motor bir anda alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, sürücü otomobili bir süre kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Ekiplerin gelmesiyle araçtaki yangın söndürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.