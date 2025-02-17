Seyir halindeyken camlarından 3 kişinin sarktığı aracın sürücüsüne para cezası

Kayseri'de, seyir halindeyken 3 kişinin camdan sarktığı otomobilin sürücüsüne 2 bin 979 lira ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, "Araç camları sağlık ve trafik güvenliği açısından oturmak için uygun yerler değildir, düşme ve yaralanma riski bulunmaktadır" konulu paylaşımla ilgili çalışma başlattı.

Otomobili tespit eden ekipler, araç sürücüsüne "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 2 bin 979 lira ceza kesti.