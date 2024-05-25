Seyir halindeyken yanan lüks araç küle döndü

Malatya’da çevreyolunda ilerleyen lüks cip bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç kullanılamaz hale geldi.

Malatya-Elazığ Karayolu Kıyıcak mevkiinde yaşanan olayda sürücü ismi öğrenilemeyen 23 ADZ 348 plakalı BMW marka cip, seyir halindeyken alev aldı. Çevredekilerin ilk müdahalesi ile yangın söndürülmeye çalışılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını söndürürken, geriye ise tamamen küle dönmüş bir araç kaldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, iskeleti tek kalan lüks araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.