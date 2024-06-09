Seyir halindeyken yanmaya başlayan araç alevlere teslim oldu
Kaynak: İHA
Hatay’da seyir halindeyken yanmaya başlayan araç, alevlere teslim oldu.
Kameralara yansıyan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre yangın, TEM otoyolu İskenderun ilçesi mevkiinde meydana geldi.
Otoyol üzerinde ilerleyen 01 ARR 218 plakalı otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı.
Kısa sürede alev alan aracın sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yanan araçta maddi hasar oluşurken aracın yandığı anlar kameraya yansıdı.