Seyirciler başkentte tiyatroya doyacak

Kültür Sanat Servisi

Tiyatroya “yaşanılabilir bir dünya” adına ses veren 28. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 21 Kasım–1 Aralık tarihleri arasında başkentte gerçekleşecek. İran’dan KKTC’ye uzanan geniş bir seçki Ankara’da perde açmaya hazırlanıyor.

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen festival, 21 Kasım Cuma günü Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak açılış töreniyle başlayacak. Bu yıl İran ve KKTC’nin yanı sıra Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Balıkesir, Bolu, Denizli, Kocaeli ve Uşak’tan topluluklar, toplam 28 oyunla seyirci karşısına çıkacak.

Festival programında yer alan bazı yapımlar şöyle: Godot’yu Beklerken’i Beklerken, Parçalayanım… Parçalarım, Japon Kuklası, Yalancı Aranıyor, Doğum Günü, Köyün Enisdosu, Romeo u Juliet (Niha Çawa Ye?), Ben İşçiyim, Altın Ejderha, Joker’in Kaosu, Bit Yeniği, Çeviri, Düğün ya da Davul, Antigone, İnsan Müsveddesi, Dublörün Dilemması, Sanatçının Ölümü, Mozart da Çocuktu, Maskeliler, Madonna Kürk Mantolu, Yeni Kiracı, Kum Feneri, L’Arte dell’Amore, Soytarı, Sherlock Holmes: Baskerville’lerin Köpeği, Hayattan Sahneye, Ruhumdaki Mayın, Müzeyyen (Benzemez Kimse Sana).

Festivalin ödüllerinde bu yıl önemli isimler yer alıyor. Onur Ödülü usta sanatçı Yücel Erten’e, Emek Ödülü ise Prof. Dr. Tülin Sağlam’a verilecek. Tiyatro yazarı Sevda Şener anısına düzenlenen Sevda Şener Tiyatro Yazarlığı Ödülünün sahibi ise Ahmet Sami Özbudak oldu.

TAKSAV, festivalin çeyrek yüzyılı aşan tarihinde tiyatronun tüm renklerini sahnelere taşımaya devam ederek “karanlığa karşı ateşböceklerini çoğaltmayı” sürdürdüğünü vurguluyor. Ankara seyircisi, dokuz gün boyunca geniş bir repertuvarla ulusal ve uluslararası toplulukları izleme fırsatı bulacak.