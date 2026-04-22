Seyircinin şikayetine hak veren Müjdat Gezen'den yapımcılara sert tepki: Görüntüler ortaya çıktı

Usta sanatçı Müjdat Gezen, dün akşam sahnelenmesi beklenen 'Gırgıriye Müzikali' öncesinde oyun başlamadan sahneyi net bir şekilde göremediğini belirten bir izleyicinin şikayeti üzerine sahnede konuştu. Müjdat Gezen'in organizatörlere tepki gösterdiği anlar kaydedildi.

Kadrosunda Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Gülben Ergen gibi isimlerin yer aldığı 'Gırgıriye Müzikali'nin, bu akşam izleyici ile buluşması bekleniyordu. İstanbul Kongre Merkezi'nde oyunu izlemeye gelen bir izleyici, sahneyi net göremediğini belirterek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine sahneye çıkarak açıklama yapan Müjdat Gezen, oyunun yapımcısına sert tepki gösterdi.

Müjdat Gezen, sahnede yaptığı açıklamada, "Bizim burada suçumuz var. Bu işten hemen sıyıramayız. 10 kişi bile çıkıp 'ben göremiyorum' derse o da para verdi. Sizin oturduğunuz koltukları hiç beğenmedim mesela. Tiyatro böyle olmaz!" ifadelerini kullandı.

"Ben yapımcılarımı ihtar ettim" diyen Gezen, "Ben bu tiyatronun bir çalışanıyım. Oyunu sahneye koydum, başrollerinden birini oynuyorum ve yazarıyım. Böyle bir muameleyle karşılaşacağımı bilseydim bunlarla zaten anlaşma yapmazdım. Burada hata var. Şikayet eden bir kişi bile olsa o para vererek geldi buraya. 4 bin liraya sandalyede oturtmuşsunuz adamları! Tüh size!" tepkisini gösterdi.

Öte yandan rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Müjdat Gezen'in taburcu edildiği açıklandı.