Seyit Rıza Dersim’de anıldı

Haber Merkezi

Seyit Rıza ve arkadaşları ölümlerinin 87’nci yıldönümünde Dersim’de anıldı. Sanat Sokağı’nda bir araya gelen Dersim Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri “Hiçbir şeyi unutmadık, hiçbir şeyi affetmedik - Xo virra meke!” pankartı ve katledilenlerin fotoğraflarının olduğu dövizle ağıtlar eşliğinde Seyit Rıza Meydanı’na kadar yürüdü.

Yürüyüşe Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti Halklar ve İnançlar Komisyonu Eşsözcüsü Yüksel Mutlu ve Dersim Milletvekili Ayten Kordu da eşlik etti.

Dersim Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan Ergin Tekin, 15 Kasım 1937’de Seyit Rıza, oğlu ve yol arkadaşlarının alelacele alınan kararlar idam edildiğini söyleyerek, yaşamını yitirenleri andı. Aradan 87 yıl geçmesine rağmen yaşamını yitirenlerin acısını hissettiklerini belirten Tekin, Dersim Tertelesi’nin Şark Islahat Planı’nın en büyüğü olduğunu belirtti. Tekin, Dêesim’deki sistematik asimilasyonun halen sürdüğünü söyledi. Tekin, “Hala resmi bir özür dilenmemiş, arşivlerin tamamı açıklanmamıştır” diye konuştu.