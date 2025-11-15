Seyit Rıza ve arkadaşları anıldı: Mezarları nerede?

HABER MERKEZİ

Seyit Rıza ve arkadaşlarının idam edilişlerinin 88’inci yıl dönümünde, Dersim başta olmak üzere birçok kentte anıldı.

Dersim Emek ve Demokrasi Platformunun çağrısıyla kentte düzenlenen eylemde Elazığ Buğday Meydanı’nda idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşlarının unutulmayacağı kaydedildi.

Anmada konuşan EMEP İl Başkanı Ergin Tekin, 15 Kasım 1937 tarihinin sadece bir kişinin değil, bir halkın, bir kültürün ve bir inanç dünyasının sistematik olarak hedef alındığı Dersim Katliamı’nın simgesel günlerinden biri olduğunu vurguladı.

Tekin, Dersimlilerin taleplerini şu şekilde sıraladı:

“Seyit Rıza ve idam edilen diğer altı kişinin mezar yerleri açıklanmalı ve cenazelerinin Dersim’e nakli engellenmemelidir. Arşivler açılmalı, Dersim ismi iade edilmelidir. Sürgünler, kayıplar ve el konularak götürülen çocukların listesi ve akıbetleri açıklanmalıdır. Asimilasyon, zorunlu göç, doğa katliamı ve her türlü şiddet biçimine son verilmelidir. Devlet tarafından açık ve resmi bir özür kamuoyu önünde ilan edilmelidir.”

Öte yandan İstanbul Zaza Dili ve Kültürü Derneği'nden (ZAZADER) yapılan açıklamada, “Dersim'de 37–38 yıllarında yaşananlar, bir ‘isyanın bastırılması’ anlatısıyla kapatılamayacak kadar derin bir devlet şiddeti örneğidir. O dönemde yürütülen operasyonların kapsamı, hedeflenen yapısı ve bıraktığı kalıcı izler bu süreci salt bir askeri müdahale değil, planlı ve sistematik bir tasfiye hareketi olarak okumayı gerektirir” denildi.