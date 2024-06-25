Seyit Torun'dan ÇEDES tepkisi

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu’nun Perşembe İlçesi’ndeki bir ilkokulda 9-10 yaşlarındaki öğrencilere takke ve başörtüsü taktırılmasına tepki gösterdi.

Ordu’nun Perşembe İlçesi’nde ÇEDES projesi adı altında bir devlet okulunda ilkokul öğrencilerine okulun mescidinde takke ve başörtüsü taktırılmasına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Seyit Torun tepki gösterdi.

Torun konuya ilişkin açıklamasında ÇEDES projesinin çocuk gelişimine aykırı olduğuna dikkat çekti.

Seyit Torun, şunları söyledi:

"Akıllara zarar ÇEDES projesi yürütülüyor. Okulun yılsonu etkinliklerinde 9-10 yaşındaki çocuklara takke ve başörtüsü giydirilerek karşılama yaptırıldı. Okulun internet sitesinde etkinliğe ilişkin görüntüler paylaşıldı. Ancak mescitte yapılanlara yer verilmedi. Neden? Çocuk gelişimine aykırı bir uygulamaya yaptığınızı biliyorsunuz da ondan."