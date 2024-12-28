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Seyitgazi ilçesi beyaza büründü

Eskişehir’in kırsal Şükranlı Mahallesi’nde yağan kar mahalleyi beyaza bürürken, vatandaşları sevindirdi.

Ajans Haberleri
  • 28.12.2024 17:11
  • Giriş: 28.12.2024 17:11
  • Güncelleme: 28.12.2024 17:11
Kaynak: İHA
Seyitgazi ilçesi beyaza büründü

Sabaha karşı yağmaya başlayan ve öğlene kadar süren kar yağışı Seyitgazi kırsal Şükranlı Mahallesi’ni adeta beyaza bürüdü.

Mahalle muhtarı Necmettin Aydın’ın kaydettiği görüntülerde mahallenin büyük bir bölümünün karla kaplandığı görüldü.

Büyük bir bölümü tarımla uğraşan mahalle sakinleri yağışa oldukça sevindi. Mahallede, yağan karla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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