Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Soruşturma kapsamında hakkında daha önce dün gece havalimanında gözaltına alınan Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve internet ünlüsü Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi.

KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ VERDİ

Subaşı’nın dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği verdiği öğrenildi.

Subaşı'nın ifade işlemlerinin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu kapsamında daha önce Danla Bilic, Aleyna Tilki, Yusuf Güney, Melisa Döngel gibi isimler de gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.