Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Güncel
  • 30.12.2025 19:33
  • Giriş: 30.12.2025 19:33
  • Güncelleme: 30.12.2025 19:34
Kaynak: DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

