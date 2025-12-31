Şeyma Subaşı yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Şeyma Subaşı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında daha önce gözaltı kararı verilen Şeyma Subaşı, dün gece Türkiye'ye dönüşte, havalimanında gözaltına alınmıştı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve internet ünlüsü olan Şeyma Subaşı, bugün sabah saatlerinde adliyeye getirildi.

Subaşı, savcılıkta verdiği ifadenin ardından "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, Şeyma Subaşı'nın yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ VERDİ

Öte yandan Subaşı’nın dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği verdiği öğrenildi.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu kapsamında daha önce Danla Bilic, Aleyna Tilki, Yusuf Güney, Melisa Döngel gibi isimler de gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.