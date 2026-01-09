Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testinin sonucu "pozitif" çıktı. Şeyma Subaşı’nın kokain kullandığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışından döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Şeyma Subaşı, Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) uyuşturucu testi için saç ve kan örneği vermesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Subaşı’nın test sonuçlarında kokain kullandığı tespit edildi. Subaşı, sonuçları çıkmadan önce uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti.