Seyri halindeki kamyon alev alev yandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta seyir halindeki kamyonda yangın çıktı. Alevler, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Kahramanmaraş-Adana kara yolunda şoförü ve plakası bilinmeyen hafriyat kamyonundan birden duman yükselmeye başladı. Şoför aracı durdururken, alevler de kamyonu tamamen sardı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, söndürme çalışmaları sırasında kamyonda patlamalar yaşandı. Yangın söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

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