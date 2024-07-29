Seyrüsefer hizmetlerinde zarar 225 milyar lira

Haber Merkezi

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü’nün (EUROCONTROL) Türkiye’ye yaptığı ödemelerin olması gerekenden daha düşük olduğunu açıkladı.

Yavuzyılmaz, “EUROCONTROL üyesi 41 ülke arasında, her yıl Fransa’nın ardından 2’inci sırada en fazla hava trafik hizmeti veren ülke Türkiye olduğu halde, havayolu şirketlerinin ödediği uçak başı hava trafiği hizmet bedellerinde 34’üncü sırada” dedi. Yavuzyılmaz, seyrüsefer hizmetlerinin maliyetinin EUROCONTROL tarafından karşılandığını ancak personel maaşları düşük tutulduğu için Türkiye’ye gelen paranın eksik olduğunu aktardı.

Türkiye’nin en fazla hizmet veren ikinci ülke olduğunu hatırlatan Yavuzyılmaz “EUROCONTROL’ün her yıl aynı standartta ve yaklaşık aynı sayıda hava seyrüsefer hizmeti veren Fransa’ya yaptığı ödemeler kıyaslandığında, 2013-2023 arasında Türkiye’nin zararı 6,2 milyar euro. Güncel kurla 225 milyar lira. Suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu.