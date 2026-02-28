'Seyyah' 3 Mart'ta seyirciyle buluşuyor

Oktay EVSEN

Psikolojik gerilim ile kara komediyi aynı sahnede buluşturan 'Seyyah', 3 Mart Salı günü saat 20.30'da İstanbul Kadıköy’deki PAX Sahne'de seyirciyle buluşuyor.

Gerçek ile hayal arasındaki ince çizgide ilerleyen oyun, bireysel yalnızlıkları ve insanın benliğiyle mücadelesini sahneye taşıyor.

İzleyiciyi “Gerçek olan ne, hayal olan ne?” sorusuyla karşı karşıya bırakan eserin konusu şöyle:

Bitmeyen bir yolculuğun içinde kaybolan bir adam, onun izini süren bir fotoğrafçı ağabey, hayallerini objektifine sığdırmaya çalışan bir pizzacı ve yarım kalmış bir aşkın gölgesindeki eski sevgili...

Dört karakterin kesişen hikâyesi; bastırılmış duyguları ve geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarırken, kara mizah ve psikolojik gerilimi bir araya getiriyor.

Yönetmenliğini Abdül Süsler'in üstlendiği oyunun kadrosunda Görkem Ergin, Aleyna Yılmaz, Fatih Yılmaz ve Burcu Duygu Almaç yer alıyor.

Monark Sanat’ın yapımcılığındaki 'Seyyah', 5 Mart'ta Bakırköy HOP Sahne'de, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında da 31 Mart'ta İmalathane Sahne'de sanatseverlerin karşısında olacak.