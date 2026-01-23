Seyyah'tan ikinci stüdyo albümü: 'Uçan da Kuşlara'

Seyyah’ın 2. stüdyo albümü “Uçan da Kuşlara”, bugünün İstanbul’undan Anadolu’ya bakıyor.

Anadolu coğrafyasını merkeze alan “Uçan da Kuşlara”; Teke yöresi, Karadeniz ve Kafkasya’dan izler; zeybek ve halay gibi formlar; Ermenice ve Kürtçe gibi dillerle yan yana duruyor. 14 parçalık albümün tüm aranjesi Seyyah'a ait. Albümde grubun 1 bestesi ve 1 halk şarkısının da Seyyah sözleriyle yorumu da yer alıyor.

Tüm düzenlemelerin Seyyah tarafından yapıldığı albümün kayıt, mix ve masteringi; grubun müzisyenlerinden ses mühendisi Ozan Demir tarafından gerçekleştirildi. Albümün yapımcılığını ise Lodos Müzik üstleniyor.

Albümün Kasım ayında kliple yayınlanan ilk teklisi grubun Fransız kemancısı Gabriel Meidinger’in Türkçe sözlü bestesi “Lö Türkü” bir direnç ve birliktelik türküsü.

İkinci tekli “Yumurta” ise Aralık ayında dinleyicilerle buluştu. “Meşelidir Engin de Dağlar” adıyla da bilinen türkünün klibi, Beyşehir Gölü ve etrafında çekildi .

Burdurlu müzisyen ve kültür araştırmacısı Halit Önür’ün bestesi “Gök Kuşağım”, albümün çıkış parçası ve klibi. “Gök Kuşağım”ın klibi, Isparta’nın Gedikli Köyü’nde yöre halkının katılımıyla çekildi. Parçanın yeniden yorumunda country, blues ve zeybeğin harmanlandığı zengin bir müzikal dil kullanıldı.

Albümde yer alan “Gabişim”, anonim bir melodi üzerine Seyyah’ın yazdığı sözlerle şekillenen, grubun uzun yıllardır İstanbul’da yaşayan Fransız kemancısı Gabriel’e adanmış mizahi bir parça.

Bir İç Anadolu türküsü olan “Karakaş” ise Seyyah’ın getirdiği dinamik yorumla yeniden hayat bulan ve albümde öne çıkan parçalardan biri. Sser, rock soundlu ritmik yapısı, zurna solo ve uzun hava bölümleriyle türler arası bir forma bürünüyor.