Seyyanen ne demek? Seyyanen zam ne demek? Seyyanen kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Ekonomi haberlerinde vatandaşların karşısına oldukça sık çıkan seyyanen sözcüğünün anlamı merak ediliyor. Seyyanen ne demek? Seyyanen kelimesinin anlamlarına bakalım:

SEYYANEN KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Seyyanen kelimesi, Arapça siyyānen kelimesinden Türkçe'ye girmiştir.

SEYYANEN NE DEMEK?

Seyyanen kelimesinin TDK Sözlük anlamı, 'eşit olarak'tır.

SEYYANEN ZAM NE DEMEK

Seyyanen zam demek, herkesin maaşına eşit miktarda yapılan zam demektir. Seyyanen zam oransal olarak değil, miktar olarak eşit yapılır. Örneğin tüm memurlara 5 bin lira seyyanen zam yapıldığında, 20 bin lira maaşı olana da, 40 bin lira maaşı olana da 5 bin lira zam yapılmış olur. Bu durumda 20 bin lira maaşı olana yüzde 25, 40 bin lira maaşı olana ise yüzde 12,5 oranında zam yapılmış olur.