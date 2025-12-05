Seyyanen zam düzenlemesi: "Erdoğan'dan talimat geldi" iddiası

BirGün Ankara

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildikten sonra kamuoyunda tartışma yaratan yönetici ve uzman pozisyonlarındaki personele 30 bin TL’ye kadar seyyanen zam öngören düzenleme, Meclis gündeminden çıkarıldı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda düşük ve orta gelirli kariyer meslek memurlarının özlük haklarına yönelik dar kapsamlı teknik düzenlemeyi desteklediklerini, ancak AKP’nin son dakika değişikliğiyle kapsamı üst düzey bürokratları içerecek şekilde genişlettiğini söyledi.

"TEKLİF GERİ ÇEKİLDİ"

Akay, kamu çalışanları arasında maaş adaletsizliği giderilmeden teklifin ilerletilemeyeceğini belirterek önergeyle düzenlemenin tümüyle geri çekildiğini açıkladı.

Akay, düşük ve orta gelirli kariyer meslek memurlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmasını desteklediklerini belirterek “Bu konu; uzman, müfettiş, denetmen gibi kariyer sınıfı personelin mağduriyetini gidermeye yönelik teknik bir düzenlemeydi. CHP Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi milletvekilleri olarak bizler, kariyer meslek memurlarının mağduriyetini giderecek düzenlemeyi destekledik. Verdiğimiz imza da sürecin gerektirdiği, usule ilişkin teknik bir imzadır” dedi.

Ancak AKP’nin son dakika değişikliği ile üst düzey bürokratları içerecek şekilde genişletildiğini ifade eden Akay, yaptığı açıklamada “Kamudaki mühendislerin, akademisyenlerin, iç denetçilerin, müfettişleri başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarında büyük bir adaletsizlik olduğunu, bu kesimlerin maaşlarında da iyileştirme yapılması gerektiğini ön şart olarak sunduk. Teklifimizin kabul görmemesi üzerine verilen önergeyle teklif tümüyle geri çekilmiştir” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ İDDİASI

Öte yandan alınan bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşerek detaylı bilgi aldı. Erdoğan, ücret adaletinin ve çalışma barışının korunması amacıyla teklifin geri çekilmesi talimatı verdi.