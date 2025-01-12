Seyyar satıcıyı öldüren Çukur dizisindeki kıraathanenin işletmecileri tutuklandı

İstanbul Fatih'te bulunan Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak’ta yer alan ve Çukur dizisinin de bazı sahnelerinin çekildiği kıraathanenin işletmecileri, bir seyyar satıcıyı öldürdükleri gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Fatih'te 11 Ocak'ta saat 11.30 sıralarında kıraathane işletmecileri ile seyyar satıcı arasında kavga çıkmıştı. T.S.K. (44), aynı sokakta tespih satan seyyar satıcı Ercan Çali'yi (34) silahla vurarak öldürmüştü.

Olayın ardından T.S.K. gözaltına alınmıştı. Şüphelinin suç aleti silahı B.U.’ya verdiği, B.U.’nun da silahı arkadaşı G.Ş.’nin evinde sakladığı tespit edilmişti.

Evde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ele geçirilirken, G.Ş. ve B.U. da emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri tamalanan şüpheliler adliyeye sevk edilmişti.

Öte yandan cinayet anı anbean kamerayla kaydedilmişti.