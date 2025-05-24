Sezai Temelli'den ‘Free İmamoğlu’ sorusuna yanıt: Partimiz kaldırdı

İstanbul'da bugün düzenlenen Sosyalist Enternasyonel Konsey Toplantısı'nda “Free İmamoğlu - İmamoğlu’na Özgürlük” afişini, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez kaldırırken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti TBMM Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin kaldırmadıkları görüldü.

Bu konu sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Gazeteciler, Sezai Temelli’ye dövizi neden kaldırmadıklarını sordu.

Temelli'nin gazetecilere verdiği yanıtı, Şirin Payzın X hesabından videolu şekilde paylaştı. Temelli şöyle konuştu:

“Partimiz kaldırdı da bizim önümüzde yoktu. Biz kesinlikle hem Ekrem Bey'in hem Demirtaş'ın hem Yüksekdağ'ın, yani Türkiye'de siyasi tutsaklığın olmaması için mücadele ediyoruz. Kaldı ki Ekrem Bey aynı zamanda bizim kent uzlaşısıyla belediye başkanlığındaki ortak adayımız. Biz CHP adayı olarak görmüyoruz Ekrem Bey'i, hepimizin ortak adayıydı, kent uzlaşısıyla olmuştu. Kendisiyle çalışmaktan büyük keyif aldığımız bir belediye başkanıydı."