Sezai Temelli'den Mehmet Şimşek'e: Sermaye müritliği yaptıkları iktisat tükendi

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf tedbirlerini eleştirerek, "Dersime gelse, 'gelme' derim. Neoliberal iktisat, onların amentüsü, sermaye müritliği yaptıkları iktisat tükendi" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bugün açıkladığı tasarruf paketini eleştiren Temelli, "Neoliberal iktisat, onların amentüsü, sermaye müritliği yaptıkları iktisat tükendi. 2008’de o iş bitti. Mehmet Şimşek hala 2008 küresel ekonomik krizini bile algılamaktan uzak" dedi.

Ekonominin düzeltilmesi için ek bütçe gerektiğini ve enflasyonla mücadelenin servet ve gelir dağılımındaki adaletsizlikleri gidermekten geçtiğini vurgulayan Temelli, "Böyle bir ek bütçe yapacak bilgi ve anlayıştan yoksun olduğunuzu biliyoruz" dedi.

Temelli, Şimşek'e yönelttiği eleştirilere şöyle devam etti:

"Yüzde 70 dolaylı vergi alıyorsunuz, emekçilerin sırtına binmişsiniz. Sonra da diyorsunuz ki ben tasarruf yapacağım. Gerçekten komik. Neden komik biliyor musunuz? Tasarruf yapacağınız yerlerden birisi taşıtlar. Yani kamudaki taşıtların sayısını ve yakıt giderlerini azaltacaklar. Böylece 3.4 trilyonluk bütçe açığına merhem olacaklar. Bu mümkün mü? Bunu ikinci sınıf iktisat fakültesi talebesine söylerseniz size güler. Mehmet Şimşek, biliyorsunuz ben iktisat hocasıyım, gelse gireceğim derse girme derim. Sınıfı bozar o. Dolayısıyla iktisat bilmiyor. Bildiği iktisat aslında tükendi. Neoliberal iktisat, onların amentüsü, sermaye müritliği yaptıkları iktisat tükendi. 2008’de o iş bitti. Mehmet Şimşek hala 2008 küresel ekonomik krizini bile algılamaktan uzak. Meseleyi hala anlayamamış."