Sezai Temelli infaz düzenlemesinde beklenen değişikliklerin sonbahara kaldığını açıkladı

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, AKP'nin yarın Meclis’e sunacağı yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Temelli, "Yarın gelecek pakette hasta tutsaklara dair bir düzenlemeyi göreceğiz. Onun dışında beklenen infaz düzenlemesini maalesef göremeyeceğiz" dedi.

Temelli, "Diğer infaz düzenlemelerinin belli riskler barındırdığı için sonbahara bırakıldığını söylediler" ifadelerini kullandı.

İLKE TV yayınında konuşan infaz paketinin yarın komisyona geleceğini belirterek Temelli, şunları söyledi:

"Bu infaz paketinde infaza dair çok önemli bir değişiklik yok ya da iktidar maalesef böyle bir adımı atmadı. Bizim birkaç aydır yoğun çalışmamıza, yaptığımız önerilere, kendileriyle yaptığımız istişarelere rağmen gerçek anlamda bir infaz düzenlemesini bundan sonraki paketlerde yapılacağını, diğer infaz düzenlemelerinin belli riskler barındırdığı için sonbahara bırakıldığını söylediler.

Yarın gelecek pakette hasta tutsaklara dair bir düzenlemeyi göreceğiz. Onun dışında beklenen infaz düzenlemesini maalesef göremeyeceğiz."