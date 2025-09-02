Sezay Koçak için adalet

3 Eylül 2020 tarihinde Antep’te evli olduğu erkek Ali Özahi ile tartışmasının ardından şüpheli bir şekilde balkondan düşerek hayatını kaybeden Sezay Koçak’ın ailesi 5 senedir adalet arıyor. Aile her sene Sezay Koçak’ın hayatını kaybettiği yerde eylem yapıyor. Bugün de kadın örgütleri ve Koçak’ın ailesi “Sezay Koçak için adalet” talebiyle buluşacak.

İNTİHAR OLMADIĞI BELİRLENDİ

Ali Özahi sadece olayın yaşandığı gün gözaltına alındı ve ardından serbest bırakıldı. Antep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada geçen senelerde “intihar” iddiasına yer verildi. Koçak ailesi ise kızlarının katledildiğini belirtti. Bu sene Mart ayında Sezay Koçak’ın şüpheli ölümü ile ilgili bilirkişi raporu düzenlendi. Koçak’ın ölümünün intihar olamayacağının belirtildiği raporda “Kendini bırakarak serbest düşme hareketi yapmadığı saptanmıştır” denildi.

Sazay Koçak’ın kardeşi Aynur Koçak BirGün’e konuştu. Koçak, “Her sene kardeşimizin öldürüldüğü yerde buluşuyoruz. Bugün de aynı yerde olacağız. Sezay için adalet talep etmekten vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Bilirkişi raporunda Sezay’ın intihar etmediği belirlendi ifadelerini kullanan Koçak, “Ali Özahi ve olay sırasında evde bulunan yakınları Didem Özahi ve Emrah Özahi’nin ‘kasten öldürme ve intihara yönlendirme’ suçlarından hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz” diye konuştu.

GİZLİLİK SÜRÜYOR

Geçen sene hakimlik kararında, Adli Tıp Kurumu (ATK) Biyoloji İhtisas Dairesi’nin, Sezay Koçak’ın tırnakları arasında farklı kişilere ait doku bulunmasını söylemesine rağmen bunun tespitinin yapılmamasını, cep telefonunun incelenmemesini ve tanık anlatımlarının doğruluğunun denetlenmesini gerekçe gösterdi. ATK Biyoloji İhtisas Dairesi’nin Kasım 2023’te dosyaya eklenen raporunda, Koçak’ın tırnaklarında bulunan DNA profillerinin Ali ve Emrah Özahi’nin profilleri ile uyumlu olduğu kaydedildi. Ancak tüm bunlara rağmen Nisan 2022’den bu yana dosyada soruşturma ve gizlilik sürüyor.