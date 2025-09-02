Sezay ve ölen tüm kadınlar için adalet: "Şüpheli kadın ölümü yoktur, gizlenen erkek şiddeti vardır"

3 Eylül 2020 tarihinde Antep’te evli olduğu erkek Ali Özahi ile tartışmasının ardından şüpheli bir şekilde balkondan düşerek hayatını kaybeden Sezay Koçak’ın ailesi 5 senedir adalet arıyor.

Her sene kadın örgütleri ve aile Sezay Koçak’ın hayatını kaybettiği yerde buluşarak eylem yapıyor.

"ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMÜ YOKTUR"

Bu sene de “Sezay Koçak için adalet” talebiyle biraraya gelen kadınlar, "Şüpheli kadın ölümü yoktur, gizlenen erkek şiddeti vardır" pankartı açtı.

Mart ayında Sezay Koçak’ın şüpheli ölümü ile ilgili düzenlenen bilirkişi raporuna dikkat çekilerek "Koçak’ın ölümünün intihar olamayacağının belirlendiği" hatırlatıldı.

Ali Özahi, Emrah Özahi ve Didem Özahi'nin "Gereken cezayı alsın" çağrısı yapıldı.

Eylemde söz alan kardeş Aynur Koçak, "Benim ablam en güvende olması gereken yerde, evinde balkondan düşerek öldü.

Beş yıldır benim ablam için tek celse mahkeme dahi görülmedi. Fakat ben bugün şüpheli Ali Özahi, Şüpheli Emrah özahi ve şüpheli Didem Özahi'nin tarafıma açtığı hakaret davasından geliyorum" dedi.

Bilirkişi raporunda intihar olmadığı belirtildiği halde ablasının dosyasına takipsizlik kararı verildiğini kaydeden Koçak, "Beş yıldır soruyoruz, tekrar soruyorum: Ambulans kayıtları nerede, ablamın ölümüne sebep olan telefon neden açılamadı, ablamın tırnağından Ali Özahi ve Emrah Özahi’ye ait dna çıkmışken neden dava açılmadı?" diye konuştu.

"TÜM KIZ KARDEŞLERİM İÇİN"

Dosyada düşmemeye çalışan bir kadın gördüm diyen tarafsız tanıkların ifadeleri yer almıyorken neden şüpheli Emrah Özahi'nin öz kızının tanıklığı ve şüphelilerin kiracılarının tanıklıkları yer aldı, bilirkişi raporu intihar değil derken neden takipsizlik verildi diye soran Koçak, "Sorularım Sezay özelinde bu ülkede şüpheli ölümü aydınlatılmamış bütün kız kardeşlerim için. İnadımız inat, biz bu düzeni değiştireceğiz!" ifadelerini kullandı.