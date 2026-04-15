Sezen Aksu'dan yeni albüm

Türk po müziğinin kraliçesi olarak anılan Sezen Aksu bir yıl aranın ardından yeni albümüyle müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Minik Serçe lakaplı ünlü popçunun cuma günü çıkacak albümünde 9 şarkı bulunuyor.

Bu 9 şarkıdan 8'i söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan ama daha önce başka sanatçılar tarafından seslendirilen şarkılardan oluşacak. Albümde 1 tane de ilk kez duyacağınız bir şarkı yer alacak.

“Biz de Yeniden Başlarız” ismini taşıyan albümün prodüktörlüğünü Sezen Aksu ve Murat Bulut üstlendi. Yapım koordinatörü ise Özgür Aras.

Sezen Aksu en son geçen yıl Paşa Gönül Şarkıları isimli albümünü yayımlamıştı.